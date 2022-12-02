Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей крупы

23:45, 02 декабря 2022, ПАИ

Зелёная гречка и киноа являются самыми полезными крупами для пожилых людей, потому что легко усваиваются организмом. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на нутрициолога Анастасию Дубицкую.

«В первую очередь я рекомендую зелёную гречку. Это необработанная крупа, которая легко готовится и очень хорошо усваивается организмом, как детским, так и старше 60 лет. А ещё в ней много полезных веществ, микроэлементов, витаминов группы В, железа, магния, что очень важно для пожилого организма», — объяснила эксперт.

Ещё одна крупа, которую рекомендуется есть людям старше 60 лет, — киноа.

«Есть белая, красная, чёрная. Пожилым я рекомендую именно белую. Причём киноа можно и есть как отдельный гарнир, и добавлять в салаты, например с красной рыбой — и получится отличный источник омега жирных кислот. Из киноа можно делать и сладкие каши на завтрак. Лучше всего вместо сахара добавлять в блюдо сироп топинамбура, ягоды или фрукты», — советует Дубицкая.

Вместе с тем, по словам специалиста, людям старше 60 лет следует исключить из рациона такие крупы, как рис, поскольку они являются слишком тяжёлыми для пищеварения.



«С возрастом желудочно-кишечный тракт изнашивается, пищеварительные ферменты снижают свою активность. Снижается и активность самого человека, обмен веществ. Поэтому пожилым людям лучше употреблять крупы, которые легко усваиваются», — заключала Дубицкая.

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