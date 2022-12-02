Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диетолог назвала самые полезные для пожилых людей крупы

Зелёная гречка и киноа являются самыми полезными крупами для пожилых людей, потому что легко усваиваются организмом. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на нутрициолога Анастасию Дубицкую.

«В первую очередь я рекомендую зелёную гречку. Это необработанная крупа, которая легко готовится и очень хорошо усваивается организмом, как детским, так и старше 60 лет. А ещё в ней много полезных веществ, микроэлементов, витаминов группы В, железа, магния, что очень важно для пожилого организма», — объяснила эксперт.

Ещё одна крупа, которую рекомендуется есть людям старше 60 лет, — киноа.

«Есть белая, красная, чёрная. Пожилым я рекомендую именно белую. Причём киноа можно и есть как отдельный гарнир, и добавлять в салаты, например с красной рыбой — и получится отличный источник омега жирных кислот. Из киноа можно делать и сладкие каши на завтрак. Лучше всего вместо сахара добавлять в блюдо сироп топинамбура, ягоды или фрукты», — советует Дубицкая.

Вместе с тем, по словам специалиста, людям старше 60 лет следует исключить из рациона такие крупы, как рис, поскольку они являются слишком тяжёлыми для пищеварения.

«С возрастом желудочно-кишечный тракт изнашивается, пищеварительные ферменты снижают свою активность. Снижается и активность самого человека, обмен веществ. Поэтому пожилым людям лучше употреблять крупы, которые легко усваиваются», — заключала Дубицкая.

Ранее россиянам рассказали о самых лучших приправах для людей в возрасте. В тройку наиболее полезных за счёт своего свойства очищать организм от накопившихся солей вошёл лавровый лист, а кроме того — имбирь, в котором присутствуют улучшающие пищеварение вещества. Также пожилым людям стоит обратить внимание на куркуму: эта специя обладает способностью снимать воспаление в организме.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

Проекцию зебры установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
02 декабря 2022

Работники Островской библиотеки собрали тёплые вещи для военных
02 декабря 2022

Неделя культуры сето пройдёт в Печорском музее
02 декабря 2022

Проект #ЭКОДВИЖ_60 стал третьим претендентом на «Народное признание» в номинации «Экомышление»
02 декабря 2022

Вышел в эфир 91-й выпуск «Псковского телеграма»

02 декабря 2022

Мозг не работает в режиме «включил-выключил» — психолог
02 декабря 2022

Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина
02 декабря 2022

Антон Сергеев: Псковский медиафорум удался

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...