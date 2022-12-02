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Экономика

Стоимость аренды частных домов в Псковской области снизилась на 20%

Стоимость аренды частных домов в Псковской области снизилась более чем на 20 % с начала года. Такие данные приводит портал «МирКвартир».

Средняя месячная ставка на аренду частного дома в регионе составила 21 351 рублей, что крайне дёшево. В соседней Новгородской области, например, средняя цена выросла за год на 27 % и сейчас составляет более 44 тысяч рублей. В Ленинградской области ещё дороже — 82 114 рублей. Калининградская область в середине рейтинга, там за аренду в среднем придётся отдать 49 437 рублей.

Наибольшему подорожанию во всей России подверглось арендное жильё в Чечне (+74,1 %), в Республике Алтай (+71,5 %), в Кемеровской области (+64,2 %), в республиках Марий Эл (+47,4 %) и Карелия (+42 %), в Вологодской области (+39,4 %), в Хакасии (+31,1 %), в Оренбургской (+27,1 %) и Пензенской (+24,3 %) областях и в Ставропольском крае (+23,4 %).

По данным портала Mirkvartir.ru, ставки упали наиболее впечатляюще в Томской (–62,1 %), Курганской (–52,6 %) областях, в Удмуртии (–43 %), в Костромской (–42,2 %) и Самарской (–37,9 %) областях, в Москве (–34,1 %), в Пермском крае (–33,6 %), в Амурской области (–32,9 %), в Краснодарском крае (–31 %) и в Ленинградской области (–30,3 %).

 

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