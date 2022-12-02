В белорусских автосалонах обнаружили модели Lada, которых нет в России

00:45, 03 декабря 2022, ПАИ

Автомобили Lada в полных, докризисных модификациях обнаружили в дилерских центрах бренда в Минске, сообщает autonews.ru. При этом в автосалонах Москвы такие версии машин оказалось найти сложно. В основном у российских дилеров можно найти только так называемые упрощённые версии машин без ABS.

Например, в столице Белоруссии модель Lada Niva Legend корреспонденту Autonews.ru предложили купить в комплектации Classic по цене 45 600 BYN (1 146 384 российских рубля по текущему курсу). Такой автомобиль оборудован ABS, 16-дюймовыми колёсными дисками, передними электростеклоподъёмниками, аудиоподготовкой с бортовым компьютером. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 81 л. с. Двигатель работает совместно с механической коробкой передач и системой полного привода.

Также в дилерском центре нашёлся внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort. Комплектация включает ABS, подушку безопасности водителя, электропривод зеркал заднего вида, электростеклоподъёмники, центральный замок. Также в машине есть кондиционер, USB-разъёмом, обогрев передних сидений и наружных зеркал. Желающим приобрести внедорожник с 1,7-литровым 80-сильным агрегатом, действующим в паре с пятиступенчатой механической коробкой, с постоянным полным приводом с двухдиапазонной раздаточной коробкой придётся заплатить 59 300 BYN. В переводе на российскую валюту это 1 490 802 руб. Возможность купить машину клиентам из России белорусские дилеры подтвердили.

В Москве сразу в двух дилерских центрах корреспондентам не удалось найти внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в полных комплектациях. Купить там предложили только антикризисные модели по цене 798 000 и 996 500 руб. соответственно.

Также дефицитом у московских дилеров остаётся Lada Vesta, производство которой пока так и не удалось восстановить. Например, в автосалоне на севере города осталось всего две дорестайлинговые «Весты» в базовой комплектации с механической коробкой передач за 1 500 000 руб. В минском дилерском центре Lada Vesta в различных модификациях. Самым доступным вариантом оказался седан в комплектации Classic Start, который стоит 39 900 BYN (примерно 1 млн руб.).

Официальный представитель АвтоВАЗа в беседе с корреспондентом Autonews.ru информацию о дефиците докризисных Lada в Москве не подтвердил. Как объяснили в пресс-службе, ситуация с доступностью модели отличается в каждом дилерском центре.

«Автомобили с ABS есть в наличии, но количество сильно варьируется от дилера к дилеру. Выявить какую-то тенденцию не представляется возможным», — подчеркнул представитель АвтоВАЗа.