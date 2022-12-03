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Общество

Как россиянам оплатят работу в праздничные дни, разъяснила юрист

Оплата за праздничные дни производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, тогда оплата идёт в одинарном размере, разъяснила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

По её словам, такой поряд регулируется статьёй 153 Трудового кодекса РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем работникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни.

Конкретные размеры платы за работу в выходной или праздничный день могут устанавливаться коллективным договором и иными правовыми актами. По словам эксперта, если на выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов) приходится часть рабочего дня, то в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, уточняет агентство «Прайм».

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