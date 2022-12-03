Продолжается розыск пропавшего весной великолучанина

10:38, 03 декабря 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшего 38-летнего великолучанина Александра Лобанова. По имеющимся данным, с 22 марта его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) или (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).