В МЧС предупредили псковичей об опасности выхода на лёд

14:45, 03 декабря 2022, ПАИ

Об опасности нахождения людей на непрочном льду в связи с началом ледостава напомнили псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что, несмотря на такую ситуацию, рыболовы-любители всё же выходят на неокрепший лёд.

«Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели», — отметили в МЧС.

ГУ МЧС России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лёд организовало патрулирование берегов водоёмов с целью предупреждения граждан о недопустимости выхода на лёд и проведения с населением профилактической работы.

Также на выходных организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД МВД России по Псковской области на временных постах в населённых пунктах Неёлово и Солоново.

«Уважаемые жители и гости области, не выходите на лёд водоёмов! Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности!» — призывает ГУ МЧС России по Псковской области.

Также в ведомстве напомнили, что родителям следует строго контролировать досуг своих детей и не допускать их выхода на неокрепший лёд.