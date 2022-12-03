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Общество

В МЧС предупредили псковичей об опасности выхода на лёд

Об опасности нахождения людей на непрочном льду в связи с началом ледостава напомнили псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС Росии по Псковской области

В ведомстве отметили, что, несмотря на такую ситуацию, рыболовы-любители всё же выходят на неокрепший лёд.

«Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели», — отметили в МЧС.

ГУ МЧС России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лёд организовало патрулирование берегов водоёмов с целью предупреждения граждан о недопустимости выхода на лёд и проведения с населением профилактической работы. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС Росии по Псковской области

Также на выходных организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД МВД России по Псковской области на временных постах в населённых пунктах Неёлово и Солоново. 

«Уважаемые жители и гости области, не выходите на лёд водоёмов! Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности!» — призывает ГУ МЧС России по Псковской области. 

Также в ведомстве напомнили, что родителям следует строго контролировать досуг своих детей и не допускать их выхода на неокрепший лёд.

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