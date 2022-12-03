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Общество

Вопросы боевой подготовки обсуждают Шойгу и Лукашенко

Лукашенко и Шойгу обсуждают вопросы боевой подготовки, защиты территориальной целостности, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии заявил, что военнослужащие белорусско-российской группировки проходят подготовку как единая армия. Минобороны Белоруссии и РФ реализовывают договоренности президентов в военной сфере, а также руководство Украины не готово к переговорам с РФ.

Встреча с Шойгу стала продолжением разговора с Путиным о защите территориальной целостности Белоруссии и РФ.

Сергей Шойгу поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военнослужащим, прибывшим для выполнения задач в рамках совместной группировки.

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