Тело женщины обнаружено при пожаре в Гдовском районе

11:53, 04 декабря 2022, ПАИ

В Гдовском районе, в деревне Устье, в двухэтажном многоквартирном жилом доме размером 15 х 30 метров однокомнатная квартира № 9 площадью 35 м2 выгорела изнутри по всей площади.

Владелица квартиры, 88-летняя женщина, обнаружена погибшей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

В однокомнатной квартире № 12 в комнате размером 4 х 5 метров огнём повреждены пол на площади 5 м2 и стена на площади 3 м2. Помещение закопчено по всей площади.

В двухкомнатной квартире № 13 в комнате размером 4 х 5 метров огнём повреждена стена на площади 4 м2. Помещение закопчено по всей площади.

Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.