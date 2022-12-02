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Происшествия

Тело женщины обнаружено при пожаре в Гдовском районе

В Гдовском районе, в деревне Устье, в двухэтажном многоквартирном жилом доме размером 15 х 30 метров однокомнатная квартира № 9 площадью 35 м2 выгорела изнутри по всей площади.
Владелица квартиры, 88-летняя женщина, обнаружена погибшей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области. 

В однокомнатной квартире № 12 в комнате размером 4 х 5 метров огнём повреждены пол на площади 5 м2 и стена на площади 3 м2. Помещение закопчено по всей площади. 

В двухкомнатной квартире № 13 в комнате размером 4 х 5 метров огнём повреждена  стена на площади 4 м2. Помещение закопчено по всей площади. 

Предположительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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