Назван самый популярный зимний товар для автомобилистов

11:38, 04 декабря 2022, ПАИ

Россияне в ноябре 2022 года активно готовились к надвигающимся холодам, на фоне этого самым популярным зимним товаром стала щётка для снега для машины, спрос на неё вырос более чем в семь раз, сообщает РИА Новости.

«Активнее всего в ноябре 2022 года к борьбе с последствиями предстоящих снегопадов и морозов готовились автомобилисты и дачники. Так, в числе самых популярных зимних товаров оказались щётка от снега для машины (+638 % в ноябре 2022 года по сравнению с октябрём 2022 года), щётки стеклоочистителей (+103 %), снегоуборщики (+ 150 %), лопаты и ледорубы (+89 %). Также автолюбители искали незамерзайку (+82 % ), дополнительные аккумуляторы для авто (+63 %) и клеммы для прикуривания (+ 17 %)», — говорится в исследовании.

Также в преддверии похолодания россияне заботились о тепле и комфорте в своих домах и квартирах: в ноябре потребители чаще сравнивали цены на печи и топки (+ 12 %), системы отопления (+19 %), увлажнители воздуха (+26 %), грелки и электропростыни (+ 23 %), термометры (+24 %), электрочайники и термопоты (+11 %).

Кроме того, эксперты отмечают, что в ноябре этого года в 13 регионах европейской части страны прошёл ледяной дождь, после которого температура воздуха резко опустилась до отрицательных значений. Это также спровоцировало изменение онлайн-спроса на различные нескользящие насадки на обувь (+551 %) и мази от ушибов (+9 %). При этом в Москве эти товары в ноябре искали чаще, чем в среднем по стране.

«Противогололёдные средства жители столицы в ноябре искали на 991 % чаще, чем в октябре. Спрос на различные противоскользящие наклейки или накладки на обувь «антилёд» вырос на 819 %. Шипы на обувь, помогающие не поскользнуться на суровом столичном гололёде, искали на 8 % чаще. Также москвичи активно утепляют жильё — спрос на отопительные системы в столице вырос на 42 %, на ковры — на 16 %», — приводятся в сообщении слова руководителя отдела аналитики и маркетинга Price.ru Дениса Логанова.

«Ещё одна причина, по которой спрос на эти товары в Москве был больше, чем в России, скорее всего, в том, что во многих российских регионах зима просто наступила раньше и пик спроса в них уже был пройден», — добавляет Логанов.