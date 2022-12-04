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Происшествия

Автобус попал в ДТП на перекрестке Рижский – Горького в Пскове

ДТП произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове. Автобус МАЗ въехал в автомобиль «Фольксваген Поло».

В результате образовалась пробка на Рижском проспекте в сторону центра и на улице Горького в оба направления.

МАЗ перегородил пешеходный переход, что затрудняет также движение пешеходов.

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