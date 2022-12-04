Автобус попал в ДТП на перекрестке Рижский – Горького в Пскове

10:00, 05 декабря 2022, ПАИ

ДТП произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове. Автобус МАЗ въехал в автомобиль «Фольксваген Поло».

В результате образовалась пробка на Рижском проспекте в сторону центра и на улице Горького в оба направления.

МАЗ перегородил пешеходный переход, что затрудняет также движение пешеходов.