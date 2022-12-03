Микрозаймы на 800 млн рублей выдал псковичам центр «Мой бизнес»

12:06, 05 декабря 2022, ПАИ

Около 800 млн рублей в виде займов на развитие бизнеса выдали в псковском центре «Мой бизнес» в 2022 году. Об этом сообщила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в рамках программы «Псковский телеграм Online».

По ее словам, за год в центре выдали порядка 300 микрозаймов. В среднем на один проект уходило 2,7 млн рублей. «У нас очередь на эту меру поддержки. Продукт востребованный. Причем половина микрозаймов выданы под инвестиционные продукты. Максимальный размер займа – 5 млн рублей», – отметила она.

Гость студии добавила, что также пользуется спросом и микрозаём для самозанятых: там максимальная сумма финансирования – 500 тысяч рублей. «Всего по региону 15 тысяч самозанятых, это в два раза больше, чем в прошлом году», – заметила Анастасия Иванова.