Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Микрозаймы на 800 млн рублей выдал псковичам центр «Мой бизнес»

Около 800 млн рублей в виде займов на развитие бизнеса выдали в псковском центре «Мой бизнес» в 2022 году. Об этом сообщила директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в рамках программы «Псковский телеграм Online». 

По ее словам, за год в центре выдали порядка 300 микрозаймов. В среднем на один проект уходило 2,7 млн рублей. «У нас очередь на эту меру поддержки. Продукт востребованный. Причем половина микрозаймов выданы под инвестиционные продукты. Максимальный размер займа – 5 млн рублей», – отметила она.

Гость студии добавила, что также пользуется спросом и микрозаём для самозанятых: там максимальная сумма финансирования – 500 тысяч рублей. «Всего по региону 15 тысяч самозанятых, это в два раза больше, чем в прошлом году», – заметила Анастасия Иванова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 декабря 2022

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»
03 декабря 2022

Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие
03 декабря 2022

Руководитель ООО «Подлипье» номинирован на «Народное признание»
02 декабря 2022

Хозяин клубничных плантаций претендует на звание «Бизнесмен года»
02 декабря 2022

Рост доходной части бюджета за счет налогов отметил Михаил Ведерников
01 декабря 2022

Производитель майонеза «Псковушко» стал кандидатом на «Народное признание»
01 декабря 2022

Продукцию органик-центра смогут купить псковичи на «Вкусной пятнице» в РСХБ
30 ноября 2022

Финансовые эксперты: Курс доллара вырастет в декабре

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...