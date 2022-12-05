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Экономика

Основатель псковской дизайн-студии рассказал, почему решил заняться бизнесом

Директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» рассказал, когда начал собственный бизнес и почему на это решился. 

Гость студии отметил, что заняться бизнесом его побудил пример родителей (отец Евгения тоже был предпринимателем), и случилось это, когда он учился на третьем курсе в ПсковГУ.

«Мы использовали свободное время для создания чего-то полезного. Сначала это были собственные проекты и доработки сайтов. Был такой проект, электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков. Мы долгое время работали с ним. Интересный был старт. Потом пошло одно за другим. Приходили друзья и знакомые, просили сделать попутный сайт или сайт-визитку. Потом нас просили сделать дизайн-визитки, ранее мы такого не пробовали, но сделали. Мы искали партнеров и возможности, где это можно воплотить. Постепенно набирались опыта и в итоге мы сегодня те, кто мы есть», — рассказал он.

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