Основатель псковской дизайн-студии рассказал, почему решил заняться бизнесом

14:40, 05 декабря 2022, ПАИ

Директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» рассказал, когда начал собственный бизнес и почему на это решился.

Гость студии отметил, что заняться бизнесом его побудил пример родителей (отец Евгения тоже был предпринимателем), и случилось это, когда он учился на третьем курсе в ПсковГУ.

«Мы использовали свободное время для создания чего-то полезного. Сначала это были собственные проекты и доработки сайтов. Был такой проект, электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков. Мы долгое время работали с ним. Интересный был старт. Потом пошло одно за другим. Приходили друзья и знакомые, просили сделать попутный сайт или сайт-визитку. Потом нас просили сделать дизайн-визитки, ранее мы такого не пробовали, но сделали. Мы искали партнеров и возможности, где это можно воплотить. Постепенно набирались опыта и в итоге мы сегодня те, кто мы есть», — рассказал он.