Турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» прошел в Пскове

13:51, 05 декабря 2022, ПАИ

Открытый детско-юношеский турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» прошел на выходных в Пскове. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Соревнования собрали рекордное число участников - за звание лучшего боролись более 100 спортсменов из Пскова, Печор, Дно, а также из Луги и Великого Новгорода.

«Команда нашего клуба Nordman показала очень достойный результат: в абсолютном зачете первое место занял Михаил Марцеха, которому и достался главный трофей соревнований. А в самой старшей группе юношей в возрасте от 15 до 17 лет - все три первые места заняли воспитанники нашего клуба. Причем лидером здесь стал Николай Филиппов, который в конце октября стал чемпионом города Пскова по настольному теннису. Поздравляем всех участников с победой! И ждем на заключительные соревнования этого года - на открытый Новогодний турнир на призы клуба Nordman, который состоится 17 декабря», - написал Юрий Сорокин.

Полные результаты соревнований оказались следующими:

Абсолютный зачет

1. Марцеха Михаил, г. Псков клуб Nordman.

2. Левин Михаэль, г. Псков клуб Nordman.

3. Седов Александр, г. Луга.

Юноши 2005-2007 г. р.

1. Филиппов Николай, г. Псков, клуб Nordman.

2. Левин Михаэль, г. Псков клуб Nordman.

3. Марцеха Михаил, г. Псков клуб Nordman.

Девушки 2005-2007 г. р.

1. Николова Вероника, г. Великий Новгород.

2. Федорова Елизавета, г. Великий Новгород.

3. Бородачева Наталья, г. Великий Новгород.

Юноши 2008-2010 г. р.

1. Седов Алесандр, г. Луга.

2. Морозов Павел, г. Дно.

3. Рузиев Рустам, г. Псков клуб Nordman.

Девушки 2008-2010 г. р.

1. Адамсон Дарья, г. Луга.

2. Агеева Анастасия, г. Печоры.

3. Енина Лана, г. Великий Новгород.

Мальчики 2011 г. р. и моложе.

1. Ильин Владислав, г. Печоры.

2. Савельев Арсений, Псковский район.

3. Лемешевский Дмитрий, г. Луга.

Девочки 2011 г. р. и моложе.

1. Сергеева Дарья, Новгородская область.

2. Баженова Виктория, г. Луга.

3. Муравьева Милана, г. Великий Новгород.