Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» прошел в Пскове

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Открытый детско-юношеский турнир по настольному теннису «Кубок Nordman 2022» прошел на выходных в Пскове. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Соревнования собрали рекордное число участников - за звание лучшего боролись более 100 спортсменов из Пскова, Печор, Дно, а также из Луги и Великого Новгорода.

«Команда нашего клуба Nordman показала очень достойный результат: в абсолютном зачете первое место занял Михаил Марцеха, которому и достался главный трофей соревнований. А в самой старшей группе юношей в возрасте от 15 до 17 лет - все три первые места заняли воспитанники нашего клуба. Причем лидером здесь стал Николай Филиппов, который в конце октября стал чемпионом города Пскова по настольному теннису. Поздравляем всех участников с победой! И ждем на заключительные соревнования этого года - на открытый Новогодний турнир на призы клуба Nordman, который состоится 17 декабря», - написал Юрий Сорокин.

Полные результаты соревнований оказались следующими:

Абсолютный зачет

1. Марцеха Михаил, г. Псков клуб Nordman.

2. Левин Михаэль, г. Псков клуб Nordman.

3. Седов Александр, г. Луга.

Юноши 2005-2007 г. р.

1. Филиппов Николай, г. Псков, клуб Nordman.

2. Левин Михаэль, г. Псков клуб Nordman.

3. Марцеха Михаил, г. Псков клуб Nordman.

Девушки 2005-2007 г. р.

1. Николова Вероника, г. Великий Новгород.

2. Федорова Елизавета, г. Великий Новгород.

3. Бородачева Наталья, г. Великий Новгород.

Юноши 2008-2010 г. р.

1. Седов Алесандр, г. Луга.

2. Морозов Павел, г. Дно.

3. Рузиев Рустам, г. Псков клуб Nordman.

Девушки 2008-2010 г. р.

1. Адамсон Дарья, г. Луга.

2. Агеева Анастасия, г. Печоры.

3. Енина Лана, г. Великий Новгород.

Мальчики 2011 г. р. и моложе.

1. Ильин Владислав, г. Печоры.

2. Савельев Арсений, Псковский район.

3. Лемешевский Дмитрий, г. Луга.

Девочки 2011 г. р. и моложе.

1. Сергеева Дарья, Новгородская область.

2. Баженова Виктория, г. Луга.

3. Муравьева Милана, г. Великий Новгород.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 декабря 2022

Печорские джитсеры успешно выступили в Вологде
03 декабря 2022

Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире

03 декабря 2022

Первенство по лыжным гонкам проведут в Великих Луках
02 декабря 2022

Назван средний возраст киберспортсменов в Пскове
02 декабря 2022

Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина
02 декабря 2022

Первенство по компьютерному спорту пройдет в Псковской области
02 декабря 2022

Каток заливают на улице Труда в Пскове
02 декабря 2022

«Ледяной заплыв» 3 декабря запретили в Пскове


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...