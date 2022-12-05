В Псковской области волк загрыз охотничью собаку

16:51, 05 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области волк загрыз охотничью собаку, пока её хозяева выслеживали лося. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель псковского военно-охотничьего общества Игорь Филюшин.

«В этом году 5 ноября во время охоты на лосей даже у меня они умудрились съесть в загоне собаку. Волк угнал её за несколько километров от загона, и я увидел, что сигнал на Garmin-ошейнике остановился. Пошли на сигнал и обнаружили, что там уже только половина собаки», – рассказал Игорь Филюшин.

Также охотник сообщил, что в этом году волки появились в каждом районе Псковской области: «В этом году их много, как из-под земли повырастали, как говорится».

Узнать подробнее о ситуации с волками в Псковской области можно в статье.