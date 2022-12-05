И снова волки...

16:15, 05 декабря 2022, ПАИ

«Волков нынче много, очень много, как никогда много», - утверждают псковские охотники. Их утверждения подтверждаются результатами первых волчьих охот

В субботу, 3 декабря, отправляясь с товарищами на открытие зимней рыбалки, удивился большому скоплению рыболовов на автозаправочной станции при выезде из Пскова в гдовском направлении. Ну никогда столько не видал. Но оказалось, что это не рыболовы, а охотники. Охотничий сезон в самом разгаре. И услыхал от них, что очень удачная охота на волков была на этой неделе. По телефону я связался с Филюшиным Игорем Юрьевичем, председателем Псковского регионального военно-охотничьего общества, уже не раз на страницах ПАИ рассказывавшего нам и об охоте на волков, и даже об охоте на медведя.

Первая охота была неудачная, вторая завершилась хорошими результатами.

- Игорь Юрьевич, поздравляю вас и ваш охотничий коллектив с удачной охотой. Четыре хищника - результат очень хороший. Расскажите, как это удалось?

- Это уже была вторая охота на волков в эту зиму, – отвечал по телефону председатель военно-охотничьего общества. - Добыли четырёх разбойников. Три самки и один самец, из них трое нынешних щенков и один волк матёрый, прошлогодний. Несколько матёрых, к сожалению, остались за окладом [ограждение флажками участка местности, где обнаружены волки. – Прим. авт.]. Мы по свежим следам оклад заматывали, стая разделённая оказалась, и все взрослые волки остались в другом отрезке леса. Они приходили на четвёртый день и снаружи в оклад тыкались, мы это по следам определили, но за флажки пройти не решились.

Как я уже сказал, это была наша вторая попытка. Первая, в понедельник, закончилась не совсем удачно. Волков видели, по одному стреляли, но безуспешно. Потом, после свежих снегов, снова убедились, где волки и в какой части леса. Наш оклад был разделён на две части, но ещё в понедельник, сразу после охоты, в ночи с фонариками разделили каждую половину ещё надвое. В четверг провели вторую охоту. Собрали народу на этот раз в два раза больше. В первый день у нас был 31 человек, а в четверг уже 67. Это, собственно, и дало результаты. Из четырёх частей оклада волки были в двух - три зверя в одной части и два в другой. В первом загоне мы взяли всех трех, а во втором из двух, к сожалению, только одного, матёрый остался.

Охотились в Торошинском охотхозяйстве неподалёку от деревни Троицкая Гора [Псковский район. – Прим. авт.]. Там смешанный лес, есть заболоченные участки, много бобрятников [места обитания бобров с многочисленными ходами и норами. – Прим. авт.], что серьёзно усложняло охоту. Поскольку морозы были ещё слабыми, выпавший снег нисколько не способствовал промерзанию грунта, поэтому у нас в загоне четверо перекупались, переходя бобрятники, кто одной ногой провалился, кто по пояс.

Всех охотников распределили, 20 направили в загон и 47 расставили на номера. Поскольку оклад был разделён на четыре части, то участки получились небольшие, полтора на километр двести, такие примерно. Первый загон, где было три волка, самый ответственный был. Чтобы загонщики линию не потеряли, шли все в поле зрения друг друга, были на каждых пятидесяти метрах. И если где-то какой-то фланг отставал, то командовали по рации, кому притормозить, кому ускориться, чтобы не пропустить зверя. Волк всегда старается зайти за спину загонщика. Он понимает, что его гонят в такую-то сторону, понимает, что в той стороне ничего хорошего его не ждёт, и всегда пытается найти разрыв. Несмотря на то что большинству этих волков было лишь по полгода от роду, тем не менее как будто они академию уже окончили, очень грамотные. Но эта наука, наверное, ими с молоком матери впитывается.

Жрут всё. И бобров, и лосей и собаками не брезгуют

- Много ли волков в этом сезоне? Разбойничают ли уже в деревнях?

- Волков сейчас больше, чем обычно. Значительно больше. Даже можно сказать, что их много, как никогда. Подошли со всех сторон к нашему участку. В субботу мы четырех взяли, но по докладам ещё в разных концах охотхозяйства в этот день полтора-два десятка следов видели. Это необычайно много. Можно предположить, что здесь очень хорошая кормовая база в результате того, что мы тех же коров [самки лосей. – Прим. авт.] бережём, а потому и зверя хватает. И к деревням необычайно рано в эту зиму волки стали подходить. В деревне Галковичи, не помню точно, в Нижних или в Верхних, на неделе они собаку съели. И бобров они едят, и косуль с лосями, и собаками не брезгуют. Жрут всё.

Негласное правило охотколлектива – самок не трогаем

- Ну, а вчерашняя охота как прошла? Она ведь не волчья была?

- Вчера первой задачей было собак выгулять, засиделись они с этими волками. На волчью охоту их не возьмёшь.

- Понятное дело, волк сильнее собаки, жалко собачек.

- Да, конечно. В этом году 5 ноября во время охоты на лосей даже у меня они умудрились съесть в загоне собаку. Волк угнал её за несколько километров от загона, и я увидел, что сигнал на Garmin–ошейнике остановился. Пошли на сигнал и обнаружили, что там уже только половина собаки. Хорошая собака была, умная, 10 лет верой и правдой служила. Ну что, бывают и такие потери, утраты. Мы с волков ещё за неё спросим.

Второй задачей была, собственно, охота на лосей. Но пока без результата. Зверь в нашем хозяйстве держится, лосиных следов много. Я вчера и корову с двумя телятами видел, когда участок объезжали. Но мы самок не трогаем.

- Да, я вчера слышал, что в вашем коллективе уже не первый год следуют именно этому неписаному правилу [по правилам сейчас охота разрешена и на самцов, и на самок. – Прим. авт.]. Это здорово. Молодцы. А как вы их сейчас различаете, ведь самцы рога сбрасывают и все взрослые особи безрогие?

- Лоси в разное время зимой сбрасывают рога. У меня лет пятнадцать назад был добыт лось 6 ноября, и у него уже были сброшены рога. А бывает, что и в феврале они встречаются ещё с рогами. Этот процесс растянут по времени. Много факторов на это влияет.

- А как вы определяете, если нет рогов, лось это или лосиха?

- Рога - это, конечно, первый признак. Но если он их сбросил, то пятаки так называемые, или розетки, видны, это те бугорки, откуда растут рога.

- Но это, наверное, только вблизи можно разобраться?

- Метров с пятидесяти они уже хорошо видны. Плюс по силуэту, самец более массивный, грудина больше, горбина присутствует, плюс борода. Бывает, конечно, и у коров возрастных борода присутствует. По совокупности признаков отличить самца от самки нетрудно, всё зависит от опыта охотника. А самое простое определение и даже правило – не уверен - не стреляй. Лучше пропустить быка, чем ошибиться и стрельнуть корову.

Волки в каждом районе

- В других охотхозяйствах как обстановка с волками, у вас ведь наверняка с коллегами связь поддерживается?

- Много волков в этом году, – в конце разговора Игорь Юрьевич ещё раз подчеркнул небывалое количество хищника не только в своём охотхозяйстве, но и во всей Псковской области. - С каждого района через день, да каждый день только и получаем сообщения и приглашения на охоту – там обложили и там обложили, кругом и всюду. В этом году их много, как из-под земли повырастали, как говорится.