Выпуск «Территория закона» о телефонных мошенниках выйдет в эфир «Первого Псковского»

17:42, 05 декабря 2022, ПАИ

Выпуск новой программы «Территория закона» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» сегодня, 5 декабря, в 19:40.

Ведущая Рахиба Сулейманова вместе с прокурором Пскова Константином Тельновым расскажут, как обезопасить себя от телефонных и интернет-мошенников.

Благодаря проекту «Территория закона» телезрители узнают, чем занимается прокуратура, с какими проблемами граждане могут обращаться в ведомство и как правильно составить жалобу.