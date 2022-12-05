На новогодней ёлке в Эстонии обнаружили букву Z
На рождественской ёлке в эстонском городе Раквере появилось украшение с буквой Z, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании».
«Думаем, что большинство автомобилистов узнали это изображение, остальным сообщаем, что это логотип популярной группы «EZ-дуны», в которой состоит около ста тысяч человек», — написали в телеграм-канале.
Несколько лет назад в группе запустили праздничный флешмоб «Найди снежинку» и начали вешать игрушки с логотипом группы на рождественские ёлки Эстонии.
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