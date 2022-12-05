Останки убитого лося были найдены в Гдовском районе

21:44, 05 декабря 2022, ПАИ

Останки убитого браконьерами лося найдены в лесу в Гдовском районе, сообщает группа «Мой ГдоV».

Полиция возбудила уголовное дело. На месте происшествия были найдены улики, есть подозреваемые.

Отметим, что ранее волк загрыз охотничью собаку во время загона.