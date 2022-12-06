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Общество

Штраф за отсутствие страховки ОСАГО предлагают увеличить в шесть раз

Ощутимое увеличение штрафов сможет повлиять на покупку россиянами полисов ОСАГО, считают петербургские депутаты. Так, в настоящее время автомобилисты предпочитают заплатить штраф 800 рублей, чем восемь тысяч за оформление полиса. Федеральные парламентарии и общественные деятели не согласны: по их мнению, нужно сначала заняться выравниванием стоимости самого полиса и наладить автоматизацию тех штрафов, которые есть. Об этом пишет издание «Парламентская газета».

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова предлагают наказывать автомобилиста, у которого полис оформлен, но в момент остановки сотрудником ГИБДД не действует или его нет на руках, не на 500, а на три тысячи рублей, а водителя, который вообще не оформлял ОСАГО, штрафовать не на 800, а на пять тысяч рублей.

Анастасия Мельникова пояснила, что штрафы не увеличивали с 2013 года. 

«Среди тех, кто обратился по этому вопросу, был один гражданин, который попал в ДТП и не был виновником происшествия. Компенсировать нанесённый ущерб машине можно было бы за счёт ОСАГО, но у виновника его просто не оказалось. В итоге невиновный в ДТП должен собирать документы, проводить экспертизу, чинить свой автомобиль сам и только после этого обращаться в суд и взыскивать с виновника потраченные суммы и понесённые издержки. Понятно, что он выиграет. Но потраченные нервы и время ему не вернёт никто», — рассказала эксперт.

Но зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не поддержал инициативу. По его мнению, тарифы страховщиков и так завышены, а органы госуправления на это никак не реагируют. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев отметил, что десятки тысяч автовладельцев ездят без полисa не только потому, что штрaф невелик, к тому же нa «Госуслугaх» его можно оплатить со скидкой. Есть проблемы с покупкой полисa. «Но это не знaчит, что те, кто его оформил, должны стрaдaть из-зa тех, у кого его нет», — уверен парламентарий.

По его мнению, нужно улучшaть условия покупки ОСAГО, рaботaть нaд этим, регулировaть тaрифный коридор. Но при этом у водителей не должно быть возможности не исполнять зaкон.

Кроме того, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов подтвердил, что в России дорабатывают и готовят к внедрению автоматизированную систему, которая позволит посредством видеокамер по номеру машины вычислить, оформлен полис или нет. 

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