Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать

13:38, 06 декабря 2022, ПАИ

Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если нужны деньги или надо обменять жилье на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз подумать, стоит ли продавать единственную квартиру, сказала президент НП «Российская гильдия риелторов» Ирина Зырянова.

Она отметила, что риелтор не имеет права давать своим клиентам рекомендации по таким важным вопросам, как продажа единственного жилья — ведь человек волен самостоятельно распоряжаться своим имуществом, принимать взвешенные решения.

«На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь», — приводит слова Ирины Зыряновой агентство «Прайм».

Большое число людей именно таким способом смогло решить свой квартирный вопрос и переехать в современное просторное жилье, добавила она.

Однако эксперт подчеркнула, что успешный исход данной сделки во многом зависит от профессионализма риелтора, который сопровождает и продажу, и встречную покупку, так как здесь необходим анализ ситуации, просчет риска и так далее. Она посоветовала выбирать специалиста по рекомендациям, отзывам в интернете или же на федеральном сайте в Едином реестре.

«Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски», — подытожила эксперт.