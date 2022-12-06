Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Риелтор объяснила, какое жилье лучше не продавать

Продажа квартиры — далеко не самая плохая идея, если нужны деньги или надо обменять жилье на более подходящий вариант. Однако необходимо много раз подумать, стоит ли продавать единственную квартиру, сказала президент НП «Российская гильдия риелторов» Ирина Зырянова.

Она отметила, что риелтор не имеет права давать своим клиентам рекомендации по таким важным вопросам, как продажа единственного жилья — ведь человек волен самостоятельно распоряжаться своим имуществом, принимать взвешенные решения.

«На практике продажа единственного жилья часто сопровождается встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск: продает единственное жилье и в связи с тем, что новостройка еще не сдана, переезжает в арендуемую жилплощадь», — приводит слова Ирины Зыряновой агентство «Прайм».

Большое число людей именно таким способом смогло решить свой квартирный вопрос и переехать в современное просторное жилье, добавила она.

Однако эксперт подчеркнула, что успешный исход данной сделки во многом зависит от профессионализма риелтора, который сопровождает и продажу, и встречную покупку, так как здесь необходим анализ ситуации, просчет риска и так далее. Она посоветовала выбирать специалиста по рекомендациям, отзывам в интернете или же на федеральном сайте в Едином реестре.

«Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски», — подытожила эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Митрополит Тихон вошел в топ федерального медиарейтинга «Псковской правды»
06 декабря 2022

Добровольца из Пустошки наградили медалью Суворова за участие в СВО
06 декабря 2022

Профсоюзы передали участникам СВО около двух тон минеральной воды

06 декабря 2022

Алеся Михачева возглавила список «сверхновых звёзд» медиарейтинга «Псковской правды»
06 декабря 2022

ФОТОФАКТ Остановка посередине дороги
06 декабря 2022

На 37,5% вырос охват аудитории у псковского губернатора
06 декабря 2022

Схема движения поездов изменится на участке от Луги до Пскова
06 декабря 2022

Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...