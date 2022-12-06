Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области предупредили о гололеде

В Псковской области ожидается гололед, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Для избежания несчастных случаев не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин. При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек. Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу», - рекомендуют в ГУ МЧС.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области
06 декабря 2022

«Коробки храбрости» передал пациентам детской областной больницы Игорь Дитрих
06 декабря 2022

До -7 градусов прогнозируется в Псковской области 7 декабря
06 декабря 2022

Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 17 декабря
06 декабря 2022

Компания Tele2 запустила сервис выкупа смартфонов
06 декабря 2022

Глава Палкинского района станет гостьей программы «Оглавление»
06 декабря 2022

До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове
06 декабря 2022

В России предлагают ввести тринадцатую пенсию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...