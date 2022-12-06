Жителей Псковской области предупредили о гололеде

10:57, 06 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области ожидается гололед, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Для избежания несчастных случаев не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин. При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек. Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу», - рекомендуют в ГУ МЧС.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.