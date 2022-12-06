Нетрезвых автомобилистов задержали в Невеле и Пскове

13:29, 06 декабря 2022, ПАИ

Водителя в состоянии опьянения задержали полицейские в городе Невеле вечером 5 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нетрезвый 44-летний мужчина управлял автомобилем «Нива Шевроле». На улице Гвардейской его остановили инспекторы ДПС. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В тот же день еще один водитель «под градусом» был выявлен в Пскове. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России влечет за собой административное либо уголовное наказание. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьями 264 УК РФ и 12.8 КоАП РФ. Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, - 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Тем не менее, само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется управлять транспортным средством», - напомнили в УГИБДД.