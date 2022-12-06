Псковичей просят привезти текстиль в приют для животных

14:51, 06 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники псковского приюта для животных «Шанс» в соцсетях организации просят псковичей привезти в приют старый текстиль на подстилки для собак.

Вещи из текстиля необходимы в приюте круглый год. Больше всего их уходит для обеспечения нужд пожилых и выздоравливающих животных.

«На улице мокро, а это значит, что очень нужны старые простыни, пододеяльники, пледы и одеяла на подстилки собакам! Приходится чаще перестилать, чтобы собаки не лежали на мокром», — отметили в приюте.

В организации будут рады любому списанному постельному белью, в том числе из учреждений региона. Больше всего необходимы пледы и одеяла, простыни и пододеяльники, ватные матрасы.