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Общество

Михаил Ведерников: Все обязательства по нацпроектам мы выполним

Все задачи на 2022 год, поставленные в Псковской области, за редким исключением, будут реализованы, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

«Год непростой и эмоционально, и экономически. Тем не менее все наши планы, за редким исключением, реализуем, задачи выполним. Все обязательства по нацпроектам практически в полном объеме мы выполним», — сказал губернатор.

Он добавил, что часть объектов придется перенести на следующий год: из-за необходимости выстраивать сложные логистические цепочки по ввозу необходимого оборудования.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, он не раз говорил о том, что в регионе стараются жить не сегодняшним днем, а прогнозировать и анализировать ситуацию, планировать работу. «Мы не просто утром проснулись и увидели проблемы, мы ситуацию понимали и готовы были к ней, аккумулировали значительные ресурсы, которые позволяют нам уверенно этот год заканчивать. А он непростой и эмоционально, и экономически», — сообщил глава региона. 

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