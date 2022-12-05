Важность системного подхода к работе в районах отметил псковский губернатор

13:34, 06 декабря 2022, ПАИ

Очень хотелось бы из режима «пожарной» работы переходить в плановый, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM, комментируя, как федеральные ресурсы, программы и нацпроекты помогают решать проблемные вопросы, в том числе, в районах.

«Мы пытаемся это с Александром Алексеевичем [Котовым, председателем областного Собрания депутатов. - Прим. ред.] донести это на встречах в районах до активов», — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области. «Трудовые подвиги — это хорошо, но мы гораздо быстрее и комфортнее будем двигаться, если сможем наладить нормальную, плановую, системную работу», — подчеркнул он.