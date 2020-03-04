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Общество

Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области

Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал наладить плановую и системную работу по реализации национальных проектов в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Трудовые подвиги — это хорошо, но мы гораздо быстрее и комфортнее будем двигаться, если сможем наладить нормальную, плановую, системную работу», — подчеркнул он на расширенном совещании, посвященном реализации нацпроектов.

Михаил Ведерников поручил достичь целевых показателей в 2020 году. Отмечалось, что к апрелю текущего года предполагается 90% контрактации объектов (10% закладываются на сэкономленные средства), а к концу ноября — 80% кассового исполнения.

Губернатор обратил внимание на то, что отсутствие постоянного контроля негативно сказывается на динамике и качестве работы над национальными проектами. Он напомнил, что в прошлом году нацпроекты в регионе реализовали на «твердую четверку». «Но это мы сделали во многом благодаря авральной работе. Сейчас, к сожалению, снова наблюдаю, что происходит долгая раскачка. Такого быть не должно, потому что жесткие требования были по прошлому году, а сейчас они будут жесткими безапелляционно. Первый год пристрелочный прошел, все поработали, поняли, что надо делать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, правительство страны через месяц ожидает увидеть контрактацию по всему основному процессу. «На 29 ноября 2019 года «касса» в Псковской области была более 60%, все остальное дорабатывалось в круглосуточном режиме, без выходных. Такой подход не может устраивать!» — добавил он.

В ходе совещания отмечалось, что органы исполнительной власти теперь будут работать по дорожным картам в рамках реализации нацпроектов с промежуточными ежемесячными отчетами. А совещания по актуальным вопросам будут проводиться еженедельно.

Дорожные карты для качественной реализации нацпроектов, по словам вице-губернатора Нинель Салагаевой, необходимо проработать. «Еженедельно будем выверять дорожные карты, коллеги будут отвечать за то, под чем подписались», — добавила она.

Губернатор Михаил Ведерников призвал коллег жить не вчерашним днем, а понимать, какие вопросы могут возникнуть в ближайшей перспективе. По его словам, контроль за реализацией нацпроектов будет комиссионным.

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