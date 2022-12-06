Псковский губернатор прокомментировал слова об «уникальном триумвирате» в регионе

13:56, 06 декабря 2022, ПАИ

Важность совместной работы с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и сенатором, заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил слова одного из участников III международного медиафорума, журналиста Александра Малькевича о том, что в Псковской области сложился «уникальный триумвират».

Глава региона также заявил, что на 95% у него нет вопросов к команде, которая сформировалась в регионе за пять лет: «Сработались. Никому ничего объяснять не надо. Все знают меру своей ответственности», — отметил он в эфире радиостанции 60 FM.