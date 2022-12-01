Границы дозволенного, или Слово – не беспилотник

17:14, 01 декабря 2022, ПАИ

Участники, федеральные и региональные эксперты III Псковского международного медиафорума поделились впечатлениями от мероприятия, рассказали, зачем журналистам время от времени нужно собираться вместе и как работать в условиях информационной войны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

– Я доволен результатами медиафорума. Мне кажется, всё получилось, и этот день коллеги провели в Пскове не зря. К тому же предыдущие два года из-за пандемии такой возможности не было. Видно, что все соскучились по таким мероприятиям. Темы приграничной журналистики, специальной военной операции витали в воздухе, кроме того, многое сейчас в мире поменялось, в том числе в работе журналистов. Думаю, всем было интересно обменяться опытом и обсудить, как можно и нужно эффективно работать в современных реалиях. Получился увлечённый, профессиональный диалог. Будем этот форум поддерживать и каждый год выбирать для него интересные, актуальные темы.

Заместитель главного редактора телеканала «Россия-24» Алексей Казаков:

– Сейчас самой важной становится тема информационной гигиены, чтобы научиться не поддаваться на информационные провокации со стороны украинских спецслужб, чтобы научиться распознавать, где правда, где ложь, чтобы не паниковать. Мне понравился набор гостей, которых пригласили на Псковский международный форум. Это не только телевизионщики и газетчики, но и представители диджитал-журналистики. Вот блогер Леся Рябцева сделала отличный доклад по Telegram-каналам. Людям это интересно: они хотят разбираться в новых медиа, хотят разбираться, как правильно получать оттуда информацию. Форум получился достойный и интересный, и его гости – заинтересованные люди, которые не хотят стоять на месте, а хотят развиваться и применять знания на практике. К тому же такие форумы сплачивают коллег, а сейчас это важно и нужно перед лицом информационной угрозы.

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич:

– Для меня важно, что на форуме состоялся серьёзный разговор нерегионального характера, с большими федеральными смыслами. Он состоялся с участием коллег из Белоруссии, Эстонии, Латвии, из Петербурга и других регионов. Это такое межрегиональное событие, на котором журналистская братия обсуждает важные вещи для цеха в целом, это не то что псковские журналисты говорят о локальных проблемах. Теперь важно, чтобы на прозвучавшие здесь предложения обратили внимание люди, которые принимают решения, потому что мы все обеспокоены непростой ситуацией на фронтах информационной войны, которую развязали против России. Считаю, что по ряду направлений надо действовать поэнергичнее и пожёстче.

Ведущий телеканала РЕН Андрей Добров:

– Информационный вектор резко сменился после начала специальной военной операции. Пока непонятно, что будет дальше: как изменится общество в ближайших к Псковской области Эстонии и Латвии после начала государственной русофобской информационной кампании. Уверен, что западные спецслужбы работают даже на уровне районных газет, обеспечивая, например, проблемы с их электронной почтой. Пока непонятно, как события будут развиваться дальше.

Руководитель управления по региональному развитию ТАСС Иван Власов:

– Журналистам полезно собираться вместе. Медиа – рынок будущего, а работа с аудиторией – одно из самых важных направлений в работе государства, особенно в приграничных регионах. Медиа – самый быстро развивающийся и меняющийся сегодня рынок. Появляются новые каналы информации, новые форматы. Форум – площадка для обмена идеями, опытом, инновациями. Это суперважно!

Собкор информационного агентства «Спутник» в Латвийской республике Алексей Стефанов:

– Любой форум – прежде всего, знакомство с людьми, налаживание отношений. Это важно. Потом это помогает работать и продвигать свои идеи. Соседи России очень боятся таких форумов рядом с границей. Форумов, на которых звучит точка зрения, отличная от их. Здесь, в России, та самая демократия, о которой так много говорят на Западе. Думаю, этот форум пощекочет нервы «там».

Журналист из Берислава Олег Зварич:

– Мне понравилось, что на Псковском международном медиафоруме не было лозунгов. Даже от людей из «ареопага» они не звучали. Всё было сказано по делу, по-человечески, без лишних эмоций, с чувством собственного достоинства, умно. Кроме того, мне понравился прозвучавший тезис об информационной гигиене. Форум – полезное мероприятия для тех, кто хочет научиться чему-то в профессии.

Главный редактор белорусской газеты «Республика» Ольга Ануфриева:

– Когда ехала в Псков, не ожидала такого представительного мероприятия. Очень масштабное и интересное вышло мероприятие. Ожидания в хорошем смысле не совпали с реальностью. Всегда важно услышать от первоисточника о работе, которая в информационном плане проводится на союзном и федеральном уровне. Приятно, что такие форумы проходят на базе региона, куда приезжают именитые эксперты, аналитики. Это дорогого стоит. Надо отдать должное организаторам.

Главный редактор газеты «Восточный берег» (Кингисепп) Светлана Кудрявцева:

– Хочу отметить отличную организацию Псковского международного медиафорума. Это важное событие для региональной журналистики. Наш город Кингисепп находится на границе с Эстонией, и раньше мы активно участвовали в мероприятиях международного сотрудничества, способствовали взаимодействию между народами и государствами. Нашу газету читали и читают до сих пор и в эстонской Нарве, и в близлежащих к ней городах. Для нас важно поддерживать добрососедские отношения и дальше, несмотря ни на что. Обычные люди настроены дружественно.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Пётр Крупеня:

– На Псковском международном медиафоруме собраны лучшие журналисты России. Если на фронте победу добывают солдаты, то запечатлеют всё это журналисты. И это останется на века.

Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец:

– Хочу отметить высокий уровень спикеров. Хорошо, когда региональные журналисты могут пообщаться с федеральными коллегами. Где-то происходит даже «сверка часов». Есть чему поучиться в практическом смысле. Приятно, что в Пскове есть традиция проведения медиафорумов. Это хорошо и важно.

Депутат Государственной думы РФ Александр Козловский:

– Псковский международный медиафорум – возможность встретиться и поговорить с экспертами. Думаю, это важно для региона, для районных СМИ, для медиахолдингов, которые работают в Псковской области, а для крупных федеральных агентств, которые представлены на форуме, важно посмотреть, чем живут регионы. На форуме прозвучала мысль о том, что сегодня на плечах журналистов лежит большая ответственность: информацию надо подавать быстро, а её сегодня очень много, при этом она должна быть тщательно проверена. Потому что именно через работу СМИ идёт воздействие на умы граждан. Мы не должны допустить фейковых новостей и паники, а для этого надо учить, в частности, молодых людей отличать фейки от новостей и давать понять, что истина не в крайностях, а посередине.

Депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко:

– В наше неспокойное, сложное время объективная информация имеет большое значение. Мне понравилась мысль о работе соцсетей, которыми пользуется огромное множество людей, там нужно как можно более оперативно и правдиво доносить информацию. Надо признать, что телевидение и газеты сейчас имеют меньше влияния на потребителей.

Депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев:

– Я впервые присутствую на форуме для журналистов, и это, пожалуй, самый интересный форум, на котором мне удалось побывать. Кроме того, организация на высшем уровне. Думаю, журналистика – вообще одна из самых интересных профессий. Я побывал в зоне СВО, в Бериславском районе и многое ощутил на себе. Спикеры вот рассказывали, что нужно понимать, чтобы «не ляпнуть лишнего» и не посеять панику, чтобы не дать информацию врагу. Это важно. Надеюсь, что журналисты после форума воспользуются полученными знаниями.

Главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев:

– Любой медиафорум – это возможность не только принять участие в дискуссиях, посетить лекции и мастер-классы, но и встретиться с коллегами, в том числе из других стран и регионов, обсудить важные для отрасли и профессии вопросы. Псковский международный медиафорум, безусловно, также был очень плодотворен в этом смысле. По традиции форум завершился награждением почетным званием «Заслуженный журналист Псковской области» представителей СМИ региона. Очень радует, что в их число попал и представитель нашей редакции: фотокорреспондент Андрей Степанов, снимки которого украшают публикации «Псковской правды» и «АиФ-Псков».

Главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ольга Макарина:

– Остро. Злободневно. Вовремя. Псковский медиафорум наглядно показал, что на рубежах нашей России, в Псковской области, есть люди, которые полностью погружены в повестку и с большим удовольствием перенимают новые практики, работая над одним делом. Я была частью этого события и счастлива, что смогла обменяться опытом с коллегами.

Собкор ТАСС в Псковской области, ведущий программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» Алексей Семёнов:

– Я в третий раз участвую в Псковском медиафоруме, и всякий раз меня приятно поражает уровень экспертов, которые приезжают поделиться мнением и рассказать о трендах. Нынешний форум не исключение, и полный зал – подтверждение интереса к форуму, несмотря на, казалось бы, непростые времена, некий кризис в журналистике и короткую скамейку запасных, тем не менее мы видим, что сфера развивается. Форум полезен для обмена мнениями, опытом, практическими навыками в работе, тем более федеральные журналисты приезжают в Псков не каждый день.

Главный редактор газеты Себежского района «Призыв» Ирина Лукашевич:

– Хочу отметить высокий уровень Псковского форума: здесь в качестве экспертов присутствуют журналисты ИТАР-ТАСС, «России-24», телеканала РЕН. Кроме того, в последнее время мы редко собираемся. Важно, что прибыли журналисты из Эстонии, Латвии из других регионов России. Самое большое впечатление на меня произвел представитель Берислава, который рассказал, что свет им дают на три часа, а он еще и работать умудряется в таких условиях. И еще представитель Латвии, который вынужден жить в Москве, в Латвии его просто арестуют. Рада была увидеть коллег из Белоруссии. Кроме того, форум – для районных газет – повод задуматься, в какую сторону идти дальше, как привлекать молодёжь.

Главный редактор газеты Пыталовского района «Наша жизнь» Елена Иманаева:

– Форум – всегда поучительно, он даёт возможность обменяться опытом с коллегами, в том числе федеральными. Для районок это особенно важно, чтобы не вариться «в своём соку». Полезно услышать мнение независимых журналистов из-за границы, поэтому приятно было увидеть спикеров из Белоруссии, Эстонии, Латвии. Эмоции от всех спикеров только положительные. Они говорят просто о серьёзных, актуальных темах, без официоза, доступно.