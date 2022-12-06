Псковская область в 2022 году погасила все коммерческие кредиты

14:21, 06 декабря 2022, ПАИ

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Псковская область в 2022 году погасила все коммерческие кредиты, заявил глава региона Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM.

«По госдолгу мы работаем. В этом году благодаря решению президента, поддержке правительства Псковская область полностью избавилась от коммерческих кредитов — это ни много ни мало 16,2 млрд рублей. Они были заменены на бюджетные кредиты», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в настоящее время идет активная работа с правительством. «Я прошу хотя бы часть бюджетных кредитов снять в счет значительной нагрузки в этом году. Рассчитываем, что коллег удастся убедить. Минфин принял наши корректировки по изменению методики расчета дотаций для нашего региона. Благодаря этому мы рассчитываем получить 1,5-2 млрд рублей», — заключил Михаил Ведерников.