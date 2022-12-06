Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Поправки в бюджет-2022 рассмотрит областное Собрание на внеочередной сессии

На 9 декабря назначена внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. Повестка заседания включает всего пять вопросов. Необходимость внеурочного созыва обусловлена срочностью внесения поправок в бюджет текущего года, пояснил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Поправки в бюджет подготовлены, надлежащим образом прошли согласование в Министерстве финансов Российской Федерации. Законопроект готов к рассмотрению», – сказал Александр Котов. Оперативное принятие изменений позволит муниципалитетам без спешки отразить получение дополнительных средств в местных бюджетах и своевременно использовать их до конца декабря.

Также в повестку включён вопрос о ходе работ по догазификации Псковской области – депутатам предстоит принять постановление по итогам парламентского часа предыдущей сессии. «Много было высказано замечаний и предложений со стороны депутатов, мы решили эти рекомендации обобщить, принять соответствующий проект постановления и решить, в какие органы его направить, чтобы отрегулировать существующую ситуацию уже в этом году», – напомнил председатель областного Собрания депутатов.

Спикер обратил внимание, что в соответствии с решением Правительства РФ работы по догазификации будут проводиться бессрочно, заявки будут приниматься и в последующие годы. «Нам очень важно, чтобы эта работа проводилась на должном уровне и все заключённые договоры на бесплатное подведение газа к границам участков выполнялись точно в срок», – подчеркнул Александр Котов.

Также в повестку внеочередной сессии включены поправки в региональный закон «О наградах» и вопрос о поддержке федерального закона, защищающего интересы военных пенсионеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Поправки в бюджет-2022 рассмотрит областное Собрание на внеочередной сессии
06 декабря 2022

Псковская область в 2022 году погасила все коммерческие кредиты
06 декабря 2022

Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили
06 декабря 2022

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям из средств маткапитала
05 декабря 2022

Псковский предприниматель: Бизнес даёт свободу
05 декабря 2022

Неделя креативной экономики пройдет в Пскове 7-8 декабря
03 декабря 2022

ООО «Новосокольнический ХЛЕБ» стал кандидатом на премию «Народное признание»
03 декабря 2022

Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...