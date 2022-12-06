Профсоюзы передали участникам СВО около двух тон минеральной воды

16:01, 06 декабря 2022, ПАИ

Около двух тонн минеральной воды «Хиловская» передали 76-й десантно-штурмовой дивизии сегодня, 6 декабря, заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний совместно с председателем областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Натальей Горбачёвой и председателем областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Представители псковских профсоюзов договорились о взаимодействии с дивизией и продолжат оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

«Мы можем уверенно заявить, что поддержка участников СВО и гуманитарная помощь гражданам регионов, недавно вошедших в состав России, осуществляемая профсоюзами области, стала системной. Мы призываем все организации и предприятия Псковской области также принять активное участие в этой работе», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Псковская областная организация профсоюза работников образования и науки РФ также организовала в школах и детских садах Пскова акцию «Напиши письмо солдату».