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Последнее полнолуние года: чего ждать?

Об особенностях полнолуния 8 декабря – астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова. 

Привет, друзья! Обычно я не делаю отдельных постов про полнолуние, но это, последнее в 2022 году, заслуживает внимания.  

Напомню, что несет в себе энергетика полнолуния. Это кульминация процессов, зревших предыдущие две недели (иногда дольше). Луна ярко высвечивает все важное, что происходит в нашей жизни, позволяет ясно увидеть картину. Неслучайно же в полнолуние Луна полная и хорошо видна на небе. Готовы ли вы принять эту правду, это уже другой вопрос. 

Также полнолуние – это самая энергетически заряженная точка месяца. Энергия на максимуме, некоторых людей так плющит, что они спать не могут. Неудивительно, что накануне и в сам день полнолуния может очень сильно штормить по эмоциям, особенно если в нас накоплено много не выраженного экологично гнева, других отрицательных эмоций. Полнолуние – очень хорошее время, чтобы понаблюдать за своими состояниями, увидеть проблемные зоны, в том числе и внутренние конфликты. Самое конструктивное использование энергий полнолуния – сложная работа, спорт, другие физические нагрузки. 

Теперь об особенностях предстоящего полнолуния на оси Близнецы – Стрелец - 8 декабря в 07:08 по московскому времени. В полнолуние Солнце и Луна становятся в оппозицию ровно друг напротив друга. Но в этот раз с Луной соединяется Марс и получается оппозиция еще и Солнца с Марсом. Эта комбинация очень конфликтная и взрывоопасная, как в прямом, так и в переносном смысле. Действие оппозиции Солнца и Марса мы наблюдаем несколько последних дней, это аспект не одного дня. Просто 8 декабря он становится наиболее точным. 

Постарайтесь утром в четверг не оказываться в местах массового скопления людей, будьте весь день аккуратны за рулем и при переходе дороги. А Луна в соединении с Марсом – это еще и аспект бытовых травм: порезался, обжегся, упал, очнулся, гипс... 

Оппозиция Солнца с Марсом – это всегда перебор по части агрессии, напора, давления, конфронтации с окружающими. Состояние, когда вас случайно задели локтем в магазине, а вы готовы взорваться в ответ. Поэтому держите себя в руках, если где-то наболело, накипело, очень хочется высказаться, трижды подумайте, прежде чем идти в атаку. 8 декабря не самый удачный день для сложных переговоров, выяснения отношений, принятия важных решений. Подождите хотя бы пару дней и помните, что «и это пройдет». 

Берегите себя! 

Наталья Баранова
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