Нетрезвые мужчины украли алкоголь из магазина в Печорах

17:55, 06 декабря 2022, ПАИ

Алкогольные напитки похитили мужчины из магазина в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе судебного разбирательства установлено, что двое нетрезвых мужчин зашли в сетевой продуктовый магазин, подошли к стеллажам с алкогольной продукцией, и один из них взял в руки и передал второму упаковку из шести бутылок пива емкостью 1,2 литра каждая. Затем он взял еще одну упаковку, после чего приятели вышли из магазина и скрылись.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ, каждому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.