Отряды территориальной обороны формируются в Белгородской области

18:11, 06 декабря 2022, ПАИ

Отряды территориальной обороны формируются в Белгородской области, тренировки и боевое сплачивание проводится в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области по поводу необходимости начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что формируется несколько батальонов из тех, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооружёнными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». Опытные инструкторы «проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области».