Мост через Милевку может стать туристическим

19:22, 06 декабря 2022, ПАИ

После открытия нового моста через Милевку может появиться новый туристический маршрут, предположила депутат Собрания Елена Лунгу. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Строительство моста в исторической части Пскова 6 декабря проконтролировал губернатор Михаил Ведерников.

«Открытие планируется уже через две недели, и это долгожданное событие для жителей моего округа. Теперь только любоваться с него: этот мост как смотровая площадка — такой потрясающий вид на город, на кремль и на реку с него открывается», — поделилась депутат, добавив, что на следующий год запланировано ещё и благоустройство улицы Гремячей.

Елена Лунгу напомнила, что вопрос о необходимости ремонта моста поднимался больше десяти лет, в последние годы переправа находилась в аварийном состоянии и вообще не эксплуатировалась.

Раньше мост был пешеходным, сейчас предназначен и для автомобилей.

«Надеюсь, большого транзитного движения здесь не будет, потому что совсем скоро откроется Троицкий мост — это разгрузит объездные дороги», — успокоила местных жителей депутат.