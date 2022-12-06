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Общество

Мост через Милевку может стать туристическим

Фото: пресс-служба ПОСД

После открытия нового моста через Милевку может появиться новый туристический маршрут, предположила депутат Собрания Елена Лунгу. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Строительство моста в исторической части Пскова 6 декабря проконтролировал губернатор Михаил Ведерников.  

Фото: пресс-служба ПОСД

«Открытие планируется уже через две недели, и это долгожданное событие для жителей моего округа. Теперь только любоваться с него: этот мост как смотровая площадка — такой потрясающий вид на город, на кремль и на реку с него открывается», — поделилась депутат, добавив, что на следующий год запланировано ещё и благоустройство улицы Гремячей.

Елена Лунгу напомнила, что вопрос о необходимости ремонта моста поднимался больше десяти лет, в последние годы переправа находилась в аварийном состоянии и вообще не эксплуатировалась.

Фото: пресс-служба ПОСД

Раньше мост был пешеходным, сейчас предназначен и для автомобилей.

«Надеюсь, большого транзитного движения здесь не будет, потому что совсем скоро откроется Троицкий мост — это разгрузит объездные дороги», — успокоила местных жителей депутат.

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