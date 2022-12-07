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Культура

Круглый стол «Культурная площадь» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Культурная площадь» в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит в медиацентре ПАИ 7 декабря.

Вопросы для обсуждения:

  1. Достаточно ли в Пскове  выставочных, театральных и концертных площадок, где креативные горожане могли бы представлять свой вид творчества? Могут ли подобные площадки быть бесплатными?
  2. Есть ли спрос на художественное творчество в Пскове? 
  3. Нужны ли городу художественные социальные проекты? Какую государственную поддержку они могут получить?
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