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Общество

На 32,5% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области

На 32,5% выросла заболеваемость COVID-19 в Псковской области за прошедшую неделю. Всего зарегистрировано 102 случая, причем 94,1% из них протекали у больных как ОРВИ, 5,9% – как пневмония, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших на минувшей неделе 2,9% детей до 18 лет и 97,1% взрослых (36,3% составляют люди в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 33,8%, детей до 18 лет – осталось на том же уровне.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в десяти муниципальных образованиях: Палкинском, Усвятском, Себежском, Дедовичском, Бежаницком, Пушкиногорском, Струго-Красненском, Пыталовском, Невельском районах и городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечен в 13 муниципальных образованиях: Бежаницком, Дедовичском, Куньинском, Опочецком, Островском, Палкинском, Псковском, Пыталовском, Себежском, Струго-Красненском, Усвятском районах, а также в Пскове и Великих Луках. Не зарегистрированы случаи COVID-19 в пяти районах: Новоржевском, Новосокольническом, Печорском, Плюсском и Пушкиногорском.

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