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Общество

В Пскове заказали систему освещения пешеходного перехода на солнечных батареях

Систему освещения пешеходного перехода на солнечных батареях планируют купить в Псковской области. Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок.

Комплекс будет состоять из солнечной станции, солнечной панели, аккумуляторной батареи и других элементов. Максимальная цена оборудования составляет 130 тысяч 700 рублей. 

Солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток, при этом зарядка осуществляется даже в пасмурную погоду и в зимнее время года. Яркое мигание позволяет водителю с большого расстояния заметить пешеходный переход и заблаговременно снизить скорость движения.

Подобная система применяется в местах, где доступ к электросети затруднен или отсутствует. Например, на дорогах вне населенных пунктов, на улицах в населенных пунктах вдали от электросети, а также на участках дороги, где невозможно разрушить дорожное полотно.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области». Дата окончания подачи заявок - 12 декабря. Поставить товар должны не позднее 28 декабря этого года. 

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