В ЕР рассказали о вкладе добровольцев в гуманитарную миссию

13:37, 07 декабря 2022, ПАИ

В День добровольца состоялась встреча председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря генсовета Андрея Турчака. По сообщению сайта «Единой России», она была посвящена насущным вопросам активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства», а также их участию в гуманитарной миссии партии.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтёрскую работу в Донбассе и на освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.

Более 2 тысяч волонтёров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр, и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

Дмитрий Медведев отметил, что название «Молодая Гвардия Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия». Он заметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись в Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни в Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе — создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР находится на своём месте и преодолел себя.

«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил председатель «Единой России».

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский подчеркнул, что «Единая Россия» является объединяющим звеном для неравнодушных и активных людей.

«В трудные для страны моменты нам удалось мобилизовать все свои ресурсы, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, — отметил Александр Козловский. — В каждом муниципальном образовании Псковской области работают партийные добровольческие центры, благодаря которым в период пандемии большое количество жителей Псковской области, особенно медики, получили необходимую помощь и поддержку. Сейчас работа волонтерских центров направлена на поддержку наших земляков, участвующих в спецоперации на Украине, их семей. Активисты центров помогают и жителям новых территорий вернуться к мирной жизни. Партийные волонтеры — настоящие герои нашего времени. Депутаты, медики, предприниматели, общественники, студенты, серебряные волонтеры, молодогвардейцы — сильная команда «Единой России», команда единомышленников и друзей. Я благодарен каждому за бесценный самоотверженный труд, чуткие, добрые и отзывчивые сердца!»