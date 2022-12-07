300 млн рублей планируют направить на замену водопроводных сетей в Пскове

16:02, 07 декабря 2022, ПАИ

О планах в сфере водоснабжения Пскова на будущий год рассказал гость программы «Среда обитания», директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, на сегодняшний день правительство проводит масштабную работу по анализу и мониторингу всей структуры системы ЖКХ в России. Правительство Псковской области также готовит заявки на участие в федеральных программах финансирования, связанных с перекладкой сетей канализации и водопровода. «В случае получения денег у нас запланированы проекты по перекладке сетей стоимостью порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно большой объём», - отметил директор предприятия.

Также в рамках инвестиционных программ ожидается строительство станции умягчения воды до конца 2023 года. «Мы планируем, что в начале следующего года будет запущен подземный водозабор в Писковичах. Санацию водопровода мы планируем на улице Вокзальной – такой серьезный для нас сегодня вопрос, который необходимо решить», - поделился Константин Болотин.

Он также пояснил, что санация – это помещение в старую трубу полиэтиленовой трубы, которая в процессе обволакивает стенки старой и дает возможность продлить срок службы оборудования до 50 лет.