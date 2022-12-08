Новый продукт: как обстоят дела с креативной экономикой в Пскове

17:29, 08 декабря 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации в рамках Недели креативной экономики состоялся телефорум «Другое дело» с участием федеральных и региональных экспертов. Обсудить развитие общественных, городских и частных креативных пространств и взаимодействие с ними собрались представители власти, креативных индустрий и общественных площадок региона.

С приветственным словом на открытии мероприятия выступил заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Зуев. Он отметил, что внимание к сфере креативных индустрий в России стали проявлять около трёх лет назад, и за это время и на региональном, и на федеральном уровне была проделана масштабная работа.

«Когда мы первый раз собрались – договорились о базовых понятиях. Прошел год, и у представителей креативных индустрий Псковской области возникла потребность обсудить результаты интеллектуальной деятельности в целом и как её продукты можно закрепить за собой. Появилась необходимость получать на них патенты, лицензировать их и закреплять свои авторские права.

На самом деле поражает, что в течение года мы прошли такой большой путь. За два года у нас, несмотря на сложный период, общее количество участников составило порядка 300 человек», — отметил он.

Сергей Зуев подчеркнул, что порядка 10% людей, принимавших участие в форуме, зарегистрировались в качестве предпринимателей. «Они начали путь в предпринимательскую деятельность именно осознав себя частью креативной экономики. Вполне конкретный результат форума», — подытожил он.

Инновации + творчество

В рамках круглого стола эксперты обсудили, что такое креативная экономика сегодня и «с чем её едят». Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов подчеркнул, что в данном определении ключевое слово «индустрия».

«Мы видим это как сектор экономики, который нацелен на капитализацию и эксплуатацию нематериальных активов, которые должны возникать вследствие кросс-индустриального взаимодействия.

Чистой воды отдельные направления, конечно, существовали до нас и будут существовать. Но в креативных индустриях принципиальный момент – это стык, кросс-индустриальное взаимодействие, которое рождает новый продукт», — заявил он.

Игорь Намаконов привёл в пример режиссёра Тимура Бекмамбетова, создающего новые вещи на стыке игр, кино, увлечений социальными сетями и т. п.

Советник при ректорате ПсковГУ, куратор проекта, лидер Точки Кипения в Пскове Александр Захаров обратил внимание, что креатив – это не просто творчество. По его словам, в креативе есть вторая очень важная составляющая – инновационность.

Что-то принципально новое с творческим подходом – это и есть креатив, подчеркнул спикер.

Говоря о развитии креативной экономики, Игорь Намаконов обратил внимание на важность понимания рентабельности данной сферы. «Что касается креативных индустрий, мы нацелены на экспорт. И, соответственно, нам нужны новые рынки, на которые нужно выходить, которые нужно поднимать», — заявил он.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий обратил внимание на то, что для работы в данной сфере необходимо понимать логику людей, для которых создаётся продукт. «Например, в Японии интересная история происходит: там активно эксплуатируются наши разработки: матрешка, Чебурашка. Это все очень сильно откликается», — заявил эксперт.

Индивидуальность

Российская креативная неделя – ключевое федеральное событие в сфере креативных индустрий. Программа охватила 14 направлений: музыку, искусство, разработку компьютерных игр, информационные технологии, компьютерную графику, моду, кино, телевидение, архитектуру и урбанистику, дизайн, маркетинг, новые медиа, издательское дело и журналистика, образование в креативных индустриях.

Сергей Зуев отметил, что ряд регионов уже выбрал конкретные специализации в сфере креативных индустрий, Псковская область же, как и в экономике в целом, сильно диверсифицирована.

«Мы нашли себя, в общем-то, практически во всех сферах. Но, конечно, необходимо отметить, что наши сильные стороны - это IT, музыка, ивент, фотография, маркетинговые разработки и маркетинговый дизайн. Итоги у нас хорошие, но мы пока что находимся в начале пути», — подчеркнул он.

Игорь Намаконов отметил, что идеология тоже может быть продуктом, и подчеркнул, у Псковской области есть возможность развиваться в этом направлении.

«Вот, например, свежий воздух, которым вы дышите. Или какой-то особый аромат деревьев, растущих только в одном месте. Он перемешивается с запахом местного озера, дует ветер... Это тоже продукт.

И тут дело в том, что мы не до конца понимаем, что это всё тоже можно поставить на рельсы, монетизировать. Хотя по всему миру люди ездят смотреть на цветущую Сахару. Они едут просто посмотреть на какой-то вид, а этот вид потом появляется на брелоках, на майках. И потом, когда ты видишь это пространство, ты чувствуешь, что жизнь твоя наполнена смыслом. И потом ты с этой футболкой ходишь всю жизнь.

Речь о том, что у Псковской области как раз есть такая возможность. Если ее развивать, она даст хорошие плоды и пример остальным регионам, что можно создать вот этот новый взгляд. Казалось бы, на пустом пространстве найти какие-то золотые прииски или какие-то маленькие частички, которые можно превратить в украшения, привлекающие людей», — подчеркнул он.

Хватает ли в России креативности

Правительство России в прошлом году утвердило концепцию развития творческих индустрий в стране на ближайшие девять лет. В ней предусмотрены механизмы господдержки для всех видов креативных индустрий.

Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с 2,2% до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6% до 15%

Комментируя эту инициативу, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева отметила, что они в рамках реализации данной концепции видят свою миссию в создании условий, благодаря которым человек сможет осознать, креативный ли он, и понять, в каком направлении двигаться.

По её словам, для этого необходимо, чтобы в регионе были определённые площадки, на которых ребенок или подросток сможет попробовать себя в той или иной сфере, чтобы впоследствии определиться с выбором профессии.

«К сожалению, в настоящее время на территории Псковской области такого пространства нет. И наша задача сейчас, чтобы эти пространства в той или иной степени сформировались», — отметила она.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что она считает целесообразным инициировать создание креативных пространств. Не только школ креативных индустрий, а пространств в целом: и для взрослых, и для детей.

Председатель профильного комитета предположила, что сделать это необходимо именно за счет государства, а уже впоследствии развивать через систему НКО или каким-то другим образом.

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская затронула тему важности межведомственного взаимодействия и координации работы в сфере креативной экономики.

«Комитет по культуре движется в своем направлении, безусловно очень важном, комитет по экономическому развитию – в другом, мы – в третьем. Мы с Сергеем [Станкевичем, псковским архитектором. – ПАИ] входим в федеральную рабочую группу. При этом у нас на уровне региона нет ничего похожего. Хотелось бы и у нас создать нечто подобное: давайте объединимся и начнем работать вместе. Это позволит повысить эффективность нашей работы и достичь лучших результатов», – отметила она.

Игорь Намаконов согласился с важностью межведомственного взаимодействия и отметил, что системная работа – это, наверное, самая важная тема для обсуждения в следующем году на федеральном уровне.

«Если этого не делать, мы начнем сильно буксовать. Уже есть определённые задачи. Понятно, что делать и кому, но вопрос в том, как согласовать эти действия», — заявил он.

Креативная почва

В рамках круглого стола эксперты затронули вопрос, каким должно быть креативное пространство. Игорь Намаканов отметил, что существующие креативные пространства не имеют большой популярности из-за того, что они создаются под ключ.

«Мы ждём, что сейчас в эти готовые пространства придут люди и там будут что-то создавать. Но, к сожалению, это так не работает. Чтобы голова включилась, надо, чтобы, наоборот, не было ничего. Бетонные стены. Почему кластеры стрельнули в 90-е? Потому что цеха были пустыми, разрушенными: люди пришли и, объединившись, заполнили их своими идеями», – подчеркнул эксперт.

Руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев отметил, что люди сами должны участвовать в проектировании, строительстве или ремонте этого пространства. В таком случае люди создадут его под себя: они будут чувствовать себя частью этого места, ценить его.

«Только они знают и понимают, как это место должно выглядеть. В противном случае это будет такое полуживое-полумёртвое пространство. У людей не будет чувства сопричастности, что это их место, родное. Они не будут его так ценить», – отметил он.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова обратила внимание на то, что в данной сфере важно отталкиваться от запросов креативного сообщества.

«Власть должна помогать, безусловно. Задавать определенные правила игры. Но это должно происходить совместно: либо 50 на 50, либо даже 60 на 40. Все-таки это от креативной индустрии, от самого сообщества должен идти запрос, а власть должна задавать правила. В противном случае мы убьём креатив на любом уровне», — заметила она.

Также в рамках круглого стола выступили представители креативных площадок Пскова.

Директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алёна Иванова отметила, что она видит большое количество творческой молодёжи, которая готова разивать свои идеи, дорабатывать их и работать в сфере креативной экономики. Также она согласилась с необходимостью отталкиваться от запросов и инициатив, существующих на данный момент у креативщиков региона.

«Правильно Ирина Иванова сказала, что необходимо отталкиваться от запросов, а не создавать так называемые дорожные карты самостоятельно. Вот мы выявили этих креативщиков, а дальше что? Куда им дальше идти?

Тех, кто хочет заниматься предпринимательством, мы можем отправить к Анастасии Ивановой [Центр «Мой бизнес». - ПАИ]. К Сергею Станкевичу, если человек захочет заниматься дизайном, и так далее. Системности, как уже ранее говорилось рабочей группе, с помощью которой мы смогли бы развивать эти сообщества, - ее пока действительно не хватает».

Тут высказали правильную мысль о том, что миссию-то люди не знают. Но с помощью этого мероприятия мы смогли выявить действительно креативную молодежь и тех молодых предпринимателей, которые занимаются рукоделием, творчеством, которые также хотели бы и самостоятельно идти в предпринимательство, но пока не знают схемы и пути. Поэтому нам действительно надо вместе выработать какую-то систему», – подытожила она.

Ивент-менеджер креативного пространства «Лофт» в Пскове Юлия Иванова отметила, что люди пока ещё не привыкли к появлению площадок, подобных «Лофту», и не всегда знают, как себя в них вести. Изменение менталитета псковичей, по её мнению, вопрос не одного года.

При этом она подчеркнула, что у них уже сформировалось несколько устойчивых коллективов, посещающих пространство. Среди них псковичи, работающие в коворкинговых зонах: айтишники, дизайнеры, маркетологи и т. п. Также в «Лофте» собираются различные творческие ребята, среди которых поэты и художники.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь расссказала о второй жизни отреставрированной усадьбы Беклешова и о том, как возрождался центр.

В рамках круглого стола эксперты затронули ряд моментов, над которыми еще предстоить работать в рамках развития креативной экономики, и обозначили вектор, по которому региону предстоит двигаться следующие девять лет.

Так, по большому счету, многие проблемы – нематерильные и подразумевают именно работу с людьми. Среди таких проблем необходимость донесения до муниципалитетов их миссии (увеличение ВРП), отсутствие у людей опыта работы и понимания специфики креативных площадок, нехватка у некоторых творческих людей инициативности, боязнь негатива и т. п.

Кроме того, спикеры пришли к выводу, что креативных площадок в регионе всегда будет не хватать. И при их создании необходимо опираться, в первую очередь, на запрос от их основных пользователей – творческих псковичей.

Напомним, в эту среду, 7 декабря, стартовало главное событие в сфере креативных индустрий и креативного предпринимательства «Неделя креативной экономики – 2022». Проект создан при поддержке Центра «Мой бизнес» и фонда «Другое дело».