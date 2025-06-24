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Общество

Уникальный поезд Минобороны прибудет в Псков 1 июля

Уникальный железнодорожный состав Минобороны РФ прибудет в Псковскую область 1 июля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Он остановится на вокзале Пскова и будет открыт для посещения с 15:30. Движение поезда по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества.

Жители и гости Пскова смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе: посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, осмотреть экспозиции тематических вагонов. На открытой площадке-сцене выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня.

В составе поезда насчитывается восемь тематических вагонов, которые рассказывают о героическом прошлом российских военнослужащих, также представлены современные достижения Вооруженных сил РФ.

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