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Общество

100 фильмов покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

За три дня, с 4 по 6 июля, зрители VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» увидят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира, сообщили ПАИ организаторы.

Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин, уже ставших классикой, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами.

Для профессионалов киноиндустрии и тех, кто серьезно интересуется кино, фестиваль приготовил круглые столы, дискуссии и семинары с участием известных мастеров. Начинающие кинематографисты смогут принять участие в конкурсе «КиноСтарт».

В центре внимания – международный конкурс полнометражных фильмов. Их оценит жюри, которое возглавит режиссер, сценарист и продюсер Владимир Котт. А обладателя Гран-при фестиваля определят сами зрители – по традиции победитель будет назван по результатам зрительского голосования.

Фестиваль организован правительством Псковской области.

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