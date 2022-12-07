Псковская делегация медиков участвует в международном форуме

16:50, 07 декабря 2022, ПАИ

Делегация руководителей медучреждений Псковской области принимает участие в международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения», сообщается в группе перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

В состав делегации вошли главврач Псковской областной психиатрической больницы Михаил Миронов, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков, главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова.

Основные цели форума и проходящих в его рамках международных выставок «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» - содействие реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства», федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».