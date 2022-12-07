«Сейчас не время афиш»: эксперты высказались о приобщении псковичей к культуре

17:39, 07 декабря 2022, ПАИ

О том, почему необходимо открыть больше бесплатных культурных пространств в Пскове, рассказала заместитель художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, руководитель галереи «Цех» Марина Николаева на круглом столе «Культурная площадь» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это проблема не выставочных пространств, а города Пскова, так как мало людей ходит на выставки. Если вход будет платным, то посещаемость будет меньше, а если бесплатным, то человек может даже по пути войти», - пояснила она.

В свою очередь художник Сергей Семёнов отметил, что нужно привлекать к искусству школьников, создавая различные программы, пока же дети много времени проводят с телефоном в руках. По словам искусствоведа, галериста, сомодератора Ольги Кошельковой, в популяризации искусства могут помочь известные в регионе люди, представители власти, посещая различные выставки и освещая культурные события в соцсетях и СМИ.

Директор Детской школы искусств Пскова Константин Васильев заметил, что сейчас время медиаконтента. «Сейчас, действительно, контингент сменился, и нужно себя рекламировать в соцсетях. Сейчас не время афиш».

В продолжение темы генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что музей активно пользуется услугами рекламщиков. «Выставку «Клады великих потрясений» в Псковском музее-заповеднике за месяц посетили 1 200 человек. Эта выставка сделана исключительно на деньги музея. Я всегда за сопровождение опытного профессионала, который расскажет людям, зачем им нужно ходить на выставки», - подчеркнула она.



Она также резюмировала, что в настоящее время «государство делает большое вложение в культуру». Так, к примеру, около шести миллиардов рублей направили на реализацию проекта «Пушкинская карта».

По словам Светланы Мельниковой, в Пскове самое большое количество бесплатных культурных мероприятий. «Может, не нужно приучать к этой бесплатности, потому что чудес не бывает, и большая работа проводится, артистам нужно приехать и так далее», - высказала она свое мнение.