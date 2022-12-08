Начинать важные дела натощак советует сегодня народный календарь

07:01, 08 декабря 2022, ПАИ

8 декабря отмечается память папы римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя), сообщает calend.ru.

Исторических свидетельств о Клименте сохранилось мало. Согласно православному житию, написанному позже, Климент происходил из знатной римской семьи. Вскоре после рождения мальчика его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в кораблекрушение. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент начал искать ответ на вопрос, что происходит с людьми после смерти (ибо считал своих родных погибшими), и так пришел к христианству. Уже после крещения юноше удалось найти своих братьев, отца и мать.

«На Клима зима клин клином вышибает», — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Для этого дня существовало несколько поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если в этот день петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.

В Климентьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в избе становилось светлее.

Особое поверье было связано с людьми, появившимися на свет в этот день. Говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты.