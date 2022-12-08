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Общество

Музей находок горводоканала откроется в Пскове

О создании музея находок в следующем году в Пскове сообщил директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Сейчас он находится в стадии оформления. Мы набрали у себя достаточно большое количество интересных находок. Поэтому сейчас готовим место, идёт ремонт, мы с дизайнером сейчас отрабатываем вид оформления, как это расположить, как сделать возможным доступ для людей, желающих посмотреть. В данном случае мы эту работу ведем, и думаю, в следующем году мы сможем презентовать музей», - расскаал гость студии.

Константин Болотин отметил, что на выставке будут представлены люки XIX века, различные виды арматуры, архивные документы, фотографии и другие экспонаты.

Директор предприятия добавил, что к середине лета псковичи увидят ещё несколько объектов из запорной арматуры, а также два небольших фонтана.

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