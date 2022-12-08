Тарифы на водоснабжение вырастут в Пскове в 2023 году

10:09, 08 декабря 2022, ПАИ

Станцию водоочистки откроют в Псковской области в следующем году. Как это скажется на стоимости воды, объяснил гость программы «Среда обитания», директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Чем больше технология – тем дороже она в обслуживании. Технология очистки предполагает достаточно большие расходы электроэнергии, достаточно большие сбросы промывных вод будут, то есть достаточно большие расходы, связанные с умягчением воды. Естественно, это скажется на стоимости для потребителей», - отметил он.

Объект будет расположен рядом со станцией подземного водозабора на Ваулиногорском шоссе. При этом, по словам Константина Болотина, промывная вода будет сбрасываться либо в реку Великую, либо в Чертов ручей. «Это абсолютно та же вода, которую подняли из подземного водозабора, из подземных источников, ее прогнали через станцию умягчения, но в этой воде остается вся жесткость. Весь налет, который идет в наши электрические приборы, остается в этой воде. И потом эту воду сбрасывают в речку. Сейчас проектировщик должен четко определить, куда пойдет сброс», - сказал гость студии.

Он также пояснил технологию работы станции водоподготовки: вода проходит через кислород, обогащается им – железо выпадает в осадок, дальше вода проходит через песчаные фильтры, попадает в резервуар. После того, как из резервуара она подается в распределительную сеть, туда добавляют гипохлорит для вторичной доочистки от возможной органики.