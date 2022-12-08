Псковские приставы доставили в суд обвиняемого в грабеже иностранца

11:58, 08 декабря 2022, ПАИ

Принудительный привод подсудимого – гражданина Азербайджана в суд Архангельска осуществили сотрудники отделения специального назначения Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина совершил в Архангельске грабёж с группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия. Скрываясь от суда, он уехал в Санкт-Петербург, где его обнаружили и признали виновным в нарушении правил въезда в РФ, а также режима пребывания (проживания). Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Далее гражданина поместили в центр временного содержания в Пскове, откуда сотрудники отделения специального назначения доставили подсудимого в Соломбальский районный суд Архангельска.

«Теперь данный гражданин не опасен для общества и понесёт своё наказание в соответствии с законодательством РФ за совершённое преступление», - говорится в сообщении.