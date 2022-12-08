Чемпионат по ориентированию прошел в Корытовском лесопарке
Чемпионат и первенство города Пскова по спортивному ориентированию в заданном направлении «Открытие зимнего сезона» прошли в Корытовском лесопарке 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
В соревнованиях приняли участие порядка 100 участников, из них 12 воспитанников псковской спортивной школы «Надежда», которые завоевали пять золотых, три серебряные награды и одну бронзовую медаль.
Тренируют спортсменов Дмитрий Никитин и Вадим Смуров.
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