Чемпионат по ориентированию прошел в Корытовском лесопарке

13:20, 08 декабря 2022, ПАИ

Чемпионат и первенство города Пскова по спортивному ориентированию в заданном направлении «Открытие зимнего сезона» прошли в Корытовском лесопарке 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 участников, из них 12 воспитанников псковской спортивной школы «Надежда», которые завоевали пять золотых, три серебряные награды и одну бронзовую медаль.

Тренируют спортсменов Дмитрий Никитин и Вадим Смуров.